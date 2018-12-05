Недавний инцидент с башенными часами в университете Пердью в американском штате Индиана навел местных студентов на игривую мысль о том, что для их альма-матер наступили тяжелые времена.

Недавний инцидент с башенными часами в университете Пердью в американском штате Индиана навел местных студентов на игривую мысль о том, что для их альма-матер наступили тяжелые времена, сообщает ABC13.Поводом к такого рода размышлениям стали опубликованные одним из учащихся и проживающих в Уэст-Лафейетт кадры падения циферблата часов во время его установки на башню колокольни. Тяжелый элемент сорвался с троса и сначала приземлился на люльку с двумя рабочими, а затем рухнул на землю.Никто из рабочих не пострадал, зато небольшое повреждение получила сама колокольня — циферблат задел ее при падении.