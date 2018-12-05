В России отмечают день воинской славы: ровно 77 лет назад началось контрнаступление советских войск под Москвой. В память об этой дате Сергей Собянин вместе с ветеранами возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Цветы к Вечному огню возложил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В России отмечают день воинской славы: ровно 77 лет назад началось контрнаступление советских войск под Москвой. В память об этой дате Сергей Собянин вместе с ветеранами возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония сопровождалась выступлением военного оркестра. Цветы к Вечному огню возложил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Битву под Москвой многие считают переломным моментом в ходе всей Второй мировой: здесь впервые армии фашистской Германии был нанесен сокрушительный удар. Планы Гитлера на блицкриг провалились.Сирена противовоздушной обороны — в конце 41-го она была в каждом московском дворе и начинала работать в случае налета немецкой авиации. Ее и другие экспонаты теперь показывают школьникам в ходе так называемого "Учебного дня в музее".- Ребята, в каком году была битва за Москву?- В 41-м!В те дни советская столица была переведена на осадное положение. Кто мог, уходил на фронт, женщины рыли окопы, мальчишки работали на заводах.В дни битвы за столицу на многих улицах Москвы стояли противотанковые ежи и баррикады из мешков с песком. Но даже в самые критические дни жизнь в городе продолжалась. В Москве работало около тысячи оборонных предприятий, где днем и ночью производили боеприпасы и оружие для бойцов Красной армии.Многие здания, в том числе московский Кремль, были специально замаскированы, чтобы немецкие летчики на плане не могли понять, где центр города."Не удалось бы избежать больших разрушений, особенно пожаров из-за массового применения зажигательных бомб немецкой авиацией, если бы не москвичи, которые пришли на помощь службам ПВО и дежурили на крышах. Дети, подростки, старики, женщины — все, кто мог. И они тушили эти "зажигалки", — рассказывает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.Борис Уткин — участник исторического парада 7 ноября 41-го. В 17 лет с обороны Москвы и начался боевой путь молодого курсанта."Из 160 дивизий сухопутных войск Германии, которые начали наступление на Советский Союз, к концу Московской битвы, к 20 апреля, боеспособных осталось только восемь", — вспоминает ветеран.Ближе всего к Москве немцы смогли подойти на рубеж нынешнего Зеленограда и Лобни. До окраин столицы оставалось пройти каких-то 25 километров, но дальше фашистов не пустили. Сказались ожесточенные оборонительные бои на подступах к столице — немецкие войска были попросту истощены.Благодаря массовому героизму выиграли драгоценное время. К столице подтянули резервы, и в начале декабря советские войска нанесли врагу мощный и неожиданный удар, далеко отбросив части вермахта от Москвы и навсегда похоронив идею блицкрига.А ведь советское контрнаступление проходило в сложных погодных условиях: передвигаться под огнем противника бойцам приходилось по глубокому снегу и на морозе до минус 20 градусов. К тому же по численности немцы превосходили наступавшую советскую армию."В 1941 году Катуков командовал 1-й Гвардейской танковой бригадой, и в конце 41-го года как новогодний подарок ему был вручен самовар от имени тульских рабочих. И Михаил Ефимович пообещал, что дойдет до Берлина и попьет чай на ступенях Рейхстага. Собственно, это обещание было сдержано", — рассказывает методист Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов.За несколько месяцев советские части смогли отбросить врага на 200-300 километров от столицы, освободили десятки городов и сотни населенных пунктов. Гитлеровский план окружения и взятия Москвы провалился.С начала Второй Мировой это было первое серьезное поражение нацистов. На поле боя остались сотни тысяч убитых немецких солдат, множество разбитой и брошенной техники. Миф о непобедимой фашистской Германии был навсегда разрушен.