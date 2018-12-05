Самый знаменитый футболист Аргентины Диего Армандо Марадона, который сейчас тренирует мексиканский клуб Дорадос, оказался в центре скандала после матча своих подопечных против Атлетико Сан-Луис. Чемпион мира едва не подрался с одним из болельщиков команды соперника.

Самый знаменитый футболист Аргентины Диего Армандо Марадона, который сейчас тренирует мексиканский клуб "Дорадос", оказался в центре скандала после матча своих подопечных против "Атлетико Сан-Луис". Чемпион мира едва не подрался с одним из болельщиков команды соперника.После поединка, в котором "Дорадос" не смог выйти в высший дивизион чемпионат Мексики, поклонники "Атлетико" начали оскорблять Марадону, сообщает Russia Today. Аргентинская звезда хотел ударить одного из провокаторов, но драку предотвратили сопровождающие футболиста и тренера.