61-летний мужчина с АКМ, которого искала полиция, найден раненым при задержании. Он покинул пост с автоматом Калашникова и двумя магазинами к нему. После задержания ему за бегство с поста с оружием грозило до 10 лет лишения свободы.

61-летний мужчина с АКМ, которого искала полиция, найден раненым при задержании. Он покинул пост с автоматом Калашникова и двумя магазинами к нему. После задержания ему за бегство с поста с оружием грозило до 10 лет лишения свободы.Мужчина работал охранником РЖД. 7 лет он охранял стратегический мост под Муромом. Радио "Комсомольская правда" удалось дозвониться до беглеца и пообщаться с ним, сообщает телеканал "Россия 24". 61-летний Юрий Петров признался, что у него долгов на полтора миллиона рублей. Он страдает игроманией. Делает ставки и в казино, и на игровых автоматах. До недавнего времени ему удавалось гасить проценты по кредитам. Он работал на двух работах и получал пенсию в 12 тысяч рублей. Он рассказал, что будет думать, что ему делать дальше.Петров признался в телефонном разговоре с журналистами, что у него никогда не было желания повернуть оружие против других людей. Дома его ждут жена и внук Данила. Соседи подтверждают, что, несмотря на азартность, Петров был хорошим семьянином и добрым человеком.До того, как оставить пост, Юрий Петров немного выпил. Как он заехал в лес на машине и где находится, он не знает.Усиленные меры безопасности предприняты как во Владимирской области, так и в Подмосковье.