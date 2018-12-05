Наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США считает себя бывший вице-президент Джо Байден. На выступлении в университете Мизулы он скромно признал, что обладает всеми необходимыми для главы государства качествами.

Наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США считает себя бывший вице-президент Джо Байден. На выступлении в университете Мизулы он скромно признал, что обладает всеми необходимыми для главы государства качествами.Соединенные Штаты не вынесут еще четыре года при Дональде Трампе, пояснил экс-сенатор от Делавэра, ставший вице-президентом при Бараке Обаме. По мнению Байдена, Трамп просто не способен говорить правду. Сейчас Джо Байден раздумывает над тем, баллотироваться ли ему на выборы 2020 года. Решение об этом он пообещал принять до середины февраля, сообщает "Интерфакс".