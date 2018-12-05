Сегодня известной телеведущей исполняется сорок лет. Правда, круглую дату она решила не отмечать. И уехала из страны на восток.

Сегодня известной телеведущей исполняется сорок лет. Правда, круглую дату она решила не отмечать. И уехала из страны на восток.Елена Летучая улетела в Китай на съемки нового бьюти-шоу канала СТС "Формула красоты". Благодаря этому масштабному телепроекту она путешествует по всему миру, встречает самых красивых и ярких жителей разных стран и на себе пробует местные рецепты красоты."Я провожу свой день рождения в замечательной компании съемочной группы проекта, который я успела полюбить. Каждый день я узнаю столько нового, знакомлюсь с невероятными людьми, при этом имею возможность делиться свежими знаниями со зрителями", – рассказала телеведущая корреспонденту "Дни.Ру".Она призналась, что в свой день рождения оказалась на чайных плантациях в китайском городе Ханчжоу, где производят самый популярный сорт "Колодец дракона". Также ведущей сегодня предстоит встретиться с бабушкой-крестьянкой, узнать о полезных свойствах чая, секрет его приготовления и посетить чайную церемонию, в ходе которой ей покажут, как правильно пить и заваривать всеми любимый напиток.Напомним, что с октября 2018 года Елена официально является лицом СТС – она объявила о старте съемок двух проектов для телеканала. А 6 ноября шоу Елены Летучей под названием "Летучий Надзор. Без цензуры" выходит и в Интернете. Оно очень популярно у зрителей разных возрастов.