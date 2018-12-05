Михаил Боярский сообщил, что его дочь Елизавета родила второго ребенка. Радостное событие случилось в Санкт-Петербурге.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-12-2018-elizaveta-boyarskaya-rodila-vtorogo-rebenka.html" target="_blank">Елизавета Боярская родила второго ребенка</a> - Михаил Боярский сообщил, что его дочь Елизавета родила второго ребенка. Радостное событие случилось в Санкт-Петербурге.
[url=http://33live.ru/novosti/05-12-2018-elizaveta-boyarskaya-rodila-vtorogo-rebenka.html]Елизавета Боярская родила второго ребенка[/url] - Михаил Боярский сообщил, что его дочь Елизавета родила второго ребенка. Радостное событие случилось в Санкт-Петербурге.