Принц Эрнст Август Ганноверский продал фамильный
замок Мариенбург за один евро. Такое решение он принял потому, что недвижимость требует
капитального ремонта.
Принц Эрнст Август Ганноверский продал фамильный
замок Мариенбург за один евро. Такое решение он принял потому, что недвижимость требует
капитального ремонта.
Муж дизайнера
русского происхождения Екатерины Малышевой был не готов вкладывать космические
суммы в семейную резиденцию. Он передал замок государству
с условием, что оно выделит деньги на его реставрацию.
Восстановительные работы стартуют в
2020 году. На ремонт роскошного дворца будет потрачено 27 миллионов евро,
передает Spiegel.de. Замок обретет новую жизнь в качестве музея и отеля.
Расположен дворец под Ганновером (Германия). Его нередко
сравнивают со знаменитым замком Нойшванштайн. Напомним, принц Эрнст
родился в семье принца Эрнста Августа V Ганноверского, главы Ганноверского
королевского дома. Помимо огромного наследства он ранее получил и замок
Мариенбург.
Как писали "Дни.ру", в 2017-м Эрнст сыграл свадьбу с Екатериной Малышевой. Лишь спустя пять лет после начала отношений мужчина решил
сделать девушке предложение, и та согласилась. Теперь она носит титул Ее
Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.
Прошлой зимой у супругов родилась дочь. Ходят
слухи о том, что Екатерина снова беременна.