Принц Эрнст Август Ганноверский продал фамильный замок Мариенбург за один евро. Такое решение он принял потому, что недвижимость требует капитального ремонта.

Принц Эрнст Август Ганноверский продал фамильныйзамок Мариенбург за один евро. Такое решение он принял потому, что недвижимость требуеткапитального ремонта.Муж дизайнерарусского происхождения Екатерины Малышевой был не готов вкладывать космическиесуммы в семейную резиденцию. Он передал замок государствус условием, что оно выделит деньги на его реставрацию.Восстановительные работы стартуют в2020 году. На ремонт роскошного дворца будет потрачено 27 миллионов евро,передает Spiegel.de. Замок обретет новую жизнь в качестве музея и отеля.Расположен дворец под Ганновером (Германия). Его нередкосравнивают со знаменитым замком Нойшванштайн. Напомним, принц Эрнстродился в семье принца Эрнста Августа V Ганноверского, главы Ганноверскогокоролевского дома. Помимо огромного наследства он ранее получил и замокМариенбург.Как писали "Дни.ру", в 2017-м Эрнст сыграл свадьбу с Екатериной Малышевой. Лишь спустя пять лет после начала отношений мужчина решилсделать девушке предложение, и та согласилась. Теперь она носит титул ЕеКоролевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.Прошлой зимой у супругов родилась дочь. Ходятслухи о том, что Екатерина снова беременна.