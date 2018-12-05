Авторы французского киножурнала Les Cahiers du Cinema опубликовали список лучших фильмов года. В него вошла картина Кирилла Серебренникова Лето.
Авторы французского киножурнала Les Cahiers du Cinema опубликовали список лучших фильмов года. В него вошла картина Кирилла Серебренникова "Лето".
В рейтинг европейского издания вошли картины, которые находились во французском прокате в 2018 году. Именно поэтому в список Les Cahiers du Cinema вошли, в том числе, фильмы, "Секретное досье" и "Призрачная нить", которые были сняты в 2017 году.
Полный список Les Cahiers du Cinema выглядит так:
"Дикие мальчишки" Бертрана Мандико;
"Кенкен и инопланетяне" Брюно Дюмона;
"Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона;
"Пылающий" Ли Чхан-дона;
"Пол Санчез вернулся!" Патрисии Мазюи;
"Секретное досье" Стивена Спилберга;
"Ночью у моря одна" Хона Сан-су;
"Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера;
"Лето" Кирилла Серебренникова;
"Остров сокровищ" Гийома Брака