Авторы французского киножурнала Les Cahiers du Cinema опубликовали список лучших фильмов года. В него вошла картина Кирилла Серебренникова Лето.

Авторы французского киножурнала Les Cahiers du Cinema опубликовали список лучших фильмов года. В него вошла картина Кирилла Серебренникова "Лето".В рейтинг европейского издания вошли картины, которые находились во французском прокате в 2018 году. Именно поэтому в список Les Cahiers du Cinema вошли, в том числе, фильмы, "Секретное досье" и "Призрачная нить", которые были сняты в 2017 году.Полный список Les Cahiers du Cinema выглядит так:"Дикие мальчишки" Бертрана Мандико;"Кенкен и инопланетяне" Брюно Дюмона;"Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона;"Пылающий" Ли Чхан-дона;"Пол Санчез вернулся!" Патрисии Мазюи;"Секретное досье" Стивена Спилберга;"Ночью у моря одна" Хона Сан-су;"Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера;"Лето" Кирилла Серебренникова;"Остров сокровищ" Гийома Брака