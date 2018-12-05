Представители экономического журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. На первом месте оказались ирландские рокеры U2, которые заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го 118 миллионов долларов.

Представители экономического журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. На первом месте оказались ирландские рокеры U2, которые заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го 118 миллионов долларов.Второе место в престижном рейтинге заняли британцы Coldplay с прибылью в 115,5 миллиона долларов, замыкает тройку лидеров Эд Ширан с годовым заработком в 110 миллионов долларов.Другие места в рейтинге Forbes распределились следующим образом:Бруно Марс (100 миллионов долларов);Кэти Перри (83 миллиона долларов);Тейлор Свифт (80 миллионов долларов);Джей Зи (76,5 миллиона долларов);Guns N' Roses (71 миллион долларов);Роджер Уотерс (68 миллионов долларов);Пи Дидди (64 миллиона долларов).