Представители экономического журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. На первом месте оказались ирландские рокеры U2, которые заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го 118 миллионов долларов.
Представители экономического журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. На первом месте оказались ирландские рокеры U2, которые заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го 118 миллионов долларов.
Второе место в престижном рейтинге заняли британцы Coldplay с прибылью в 115,5 миллиона долларов, замыкает тройку лидеров Эд Ширан с годовым заработком в 110 миллионов долларов.
Другие места в рейтинге Forbes распределились следующим образом:
Бруно Марс (100 миллионов долларов);
Кэти Перри (83 миллиона долларов);
Тейлор Свифт (80 миллионов долларов);
Джей Зи (76,5 миллиона долларов);
Guns N' Roses (71 миллион долларов);
Роджер Уотерс (68 миллионов долларов);
Пи Дидди (64 миллиона долларов).