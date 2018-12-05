В результате водитель высадил спортсмена и его друга возле Борисовские прудов. Позже именно в этом районе было найдено тело Ломакина.

В результате водитель высадил спортсмена и его друга возле Борисовские прудов. Позже именно в этом районе было найдено тело Ломакина.Футболист клуба "Локомотив" Алексей Ломакин поссорился с водителем такси перед своим исчезновением. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Эта информация появилась у следствия благодаря показаниям друга погибшего – Ивана. Именно с ним он ехал домой в такси в ночь на 2 декабря. По словам молодого человека, в дороге между Алексеем и водителем возник конфликт, и таксист решил высадить пассажиров возле Борисовские прудов, не доставив до места назначения. Выйдя из машины, Алексей скрылся в неизвестном направлении, утверждает Иван. После безуспешных поисков друга, парень отправился к себе домой.Ранее стало известно, что тело Ломакина было обнаружено 2 декабря в районе Борисовских прудов. По предварительной версии следствия, футболист скончался от переохлаждения и инсульта.Мать спортсмена рассказала журналистам, что в последнее время сын употреблял прописанные врачом таблетки, из-за которых периодически вел себя неадекватно – у него бывали срывы и панические атаки.