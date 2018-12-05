Гостем очередного выпуска нашумевшего шоу Секрет на миллион на канале НТВ стал актер Валерий Гаркалин. Он редко личном, но Лере Кудрявцевой он впервые поведал о своих тайнах, которых в его жизни накопилось немало.

Гостем очередного выпуска нашумевшего шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ стал актер Валерий Гаркалин. Он редко личном, но Лере Кудрявцевой он впервые поведал о своих тайнах, которых в его жизни накопилось немало.За жизнь Валерия Гаркалина еще недавно переживала вся страна. Две недели народный артист провел в коме, врачи вернули его буквально с того света. Сегодня 64-летний актер пришел в былую форму: он активно двигается, говорит, набрал свой прежний вес. В программе Кудрявцевой Гаркалин откровенно признался, как чувствует себя сегодня и что скрывает за частыми поездками в Израиль.Валерий Гаркалин рассказал и о том, как перенес два инфаркта, а также поведал о своих проблемах с алкоголем – на дне стакана он искал утешение после смерти любимой жены. Екатерина Гаркалина (педагог и заведующая экскурсионно-массовым отделом Театра кукол имени Сергея Образцова), с которой артист жил с 1978 года, ушла из жизни в 2009-м. Она умерла от рака. Вернуться к жизни талантливому актеру после этой страшной потери помогли самые близкие люди – дочь Ника и внук Тимофей. Ради них он бросил и пить. Актриса Ирина Лачина пояснила: "Валерий Борисович в мальчике души не чает, всегда рассказывает о нем взахлеб. Он с невероятной нежностью и любовью относится к своей семье".В студию провокационного шоу поддержать народного артиста придут его коллеги и близкие подруги – Ирина Цывина и Татьяна Васильева. Последняя сообщила, что испытывала романтические чувству к импозантному актеру, а также рассказала почему ей не удалось разрушить семью Валерия Гаркалина.