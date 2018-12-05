Реализация перспективных задач в области экологического развития, безопасное обращение с отходами, раздельный сбор мусора – эти и многие другие темы были в центре внимания депутатов Госдумы на пленарном заседании в среду, 5 декабря. В рамках правительственного часа с докладом перед законодателями выступил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Парламентарии задали главе ведомства интересующие их вопросы.

Реализация перспективных задач в области экологического развития, безопасное обращение с отходами,раздельный сбор мусора – эти и многие другие темы были в центревнимания депутатов Госдумы на пленарном заседании в среду, 5 декабря. Врамках правительственного часа с докладом перед законодателями выступилминистр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Парламентарии задали главе ведомства интересующие их вопросы.Обеспечениевысоких стандартов экологического благополучия является приоритетомгосударства, подчеркнул Кобылкин. Министр отметил, что уровеньвоздействия человека на природную среду остается высоким. К примеру,объем сбрасываемых в поверхностные воды стоков, не проходящих дополнительную очистку, составляет около 30%.Глававедомства рассказал, что за прошедшие шесть лет совместно с бизнесомреализовано 64 проекта на сумму более 58 миллиардов рублей. "Это привелок сокращению сбросов загрязненных сточных вод. Ситуация меняется, но нетак быстро, как хотелось бы. Затратность не позволяет значительнонарастить темпы", – пояснил Кобылкин.Неменее важна проблема управления отходами, сказал глава Минэкологии. Онпосетовал на значительную нехватку переработки, а также на условияхранения, которые не соответствуют требованиям экологическойбезопасности. "Наличие мощностей ежегодно сокращается", – добавилминистр.своем докладе Кобылкин затронул и тему восстановления лесов. По егословам, в текущем году удалось остановить негативную тенденциюсокращения зеленых массивов, однако для улучшения ситуации нужноприложить еще немало сил.РуководительМинэкологии высоко оценил совместную работу с депутатами Госдумы. Однимиз результатов, отметил он, стало утверждение нацпроекта "Экология",который включает 11 крупных проектов. Также при активном участиипарламентариев сформирована законодательная база для вовлечения отходов вхозяйственный оборот и многое другое."Совершенствование системы обращения с отходами требует объединения усилий всех ветвей власти", – уверен Кобылкин.Онотметил, что предлагается установить на ближайшие шесть лет на уровне2018 года размер платы за негативное воздействие на окружающую среду,выработать меры стимулирования региональных операторов, осуществитьконтроль над недопущением двойной оплаты тарифа. Эти и другие меры,подчеркнул министр, позволят субъектам Федерации ограничить рост платыза услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).Крометого, руководитель Минэкологии заявил о предстоящей рекультивации 191незаконной свалки в пределах городов и ликвидации около 75 других опасных объектов. "В целом проведение реформы позволит улучшить экологическую ситуацию в муниципалитетах", – заключил Кобылкин.В ходе правительственного часа слово взял глава профильного думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Законодатель отметил, что министерство стало работать эффективнее. Пословам парламентария, за последние годы депутатам вместе с ведомствомудалось реализовать ряд важных инициатив. Они касаются системы обращенияс отходами, государственной экологической экспертизы и многого другого.Вместе с тем Бурматовотметил, что некоторые из поручений президента еще не исполнены. "Невнесен законопроект об экологической информации. Граждане хотят знать,какую воду они пьют, каким воздухом дышат", – сказал глава профильногокомитета нижней палаты.Депутатподчеркнул, что в Госдуме тщательно анализируют ход мусорной реформы.Он напомнил о недавней публикации результатов парламентскогомониторинга, который зафиксировал отставание некоторых субъектов поэтому вопросу. В частности, Бурматовуказал на рост тарифов в одних регионах, на их отсутствие в других."Где-то нормативы накопления отходов различаются в 500 раз от региона крегиону, и где-то рост прогнозных платежей для граждан даже не на сотни,а на тысячи процентов", – недоумевает законодатель.Также Бурматовуказал на недостаточную эффективность освоения средств по некоторымпроектам. В пример он привел озеро Байкал: на мероприятия по охраневодоема было потрачено от 10 до 30% выделенных средств, уточнил парламентарий.Пословам главы профильного думского комитета, депутаты будут и дальшеанализировать работу министерства, особенно исполнение порученийпрезидента, правоприменительную практику и реализацию "мусорной"реформы.ходе обсуждения экологической повестки депутаты задали ряд вопросовглаве Минэкологии. Так, Валентина Терешкова из фракции "Единая Россия"поинтересовалась у Дмитрия Кобылкина, планирует ли ведомство усилитьответственность за образование нелегальных свалок. Министр отметил, чтона рассмотрение в Госдуму уже внесены поправки об увеличении штрафов втри раза.свою очередь, представитель "Справедливой России" Галина Хованскаяспросила о мерах по внедрению системы раздельного сбора твердыхкоммунальных отходов и их последующей переработки. Кобылкин подчеркнул,что работа активно ведется. "В каких-то субъектах уже налажен сбормусора. Нам предстоит создать целую бизнес-индустрию по вторичнойпереработке и производству", – сказал чиновник.Задатьвопросы руководителю ведомства имели возможность и представителинепарламентских партий. Они впервые были приглашены Госдуму наобсуждение в рамках правительственного часа. Помимо прочего,представители этих партий интересовались о строительстве заводов иполигонов и о работе с населением."Мы создали межведомственную группу, включили в него простых граждан, экспертов и все лето работали по московским свалкамв рамках этой группы. Она будет действовать дальше. Нельзя осуществлятьэту работу без участия населения, любой объект должен проходитьобщественные слушания", – сказал министр.Напомним,в рамках прошлого правительственного часа перед депутатамиминистр просвещения Ольга Васильева. Она рассказала о развитии общего исреднего профессионального образования в стране. После ее выступлениязаконодатели задали интересующие их вопросы, а также указалипредставителю правительства на некоторые проблемы в развитииобразовательной сферы. Помимо прочего, речь зашла об освоении инвестицийв отрасль, а также о практике преподавания одним учителем сразунескольких дисциплин.