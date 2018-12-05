Отсрочка не только от армии, но и от ипотеки: Центробанк предложил разрешить гражданам с ипотечным кредитом в сложных жизненных обстоятельствах уходить на каникулы - временно приостанавливать выплаты по кредиту без пени и штрафов. Кому и как часто это могут разрешить, и согласятся ли с этим банки?

Отсрочка не только от армии, но и от ипотеки: Центробанк предложил разрешить гражданам с ипотечным кредитом в сложных жизненных обстоятельствах уходить на каникулы — временно приостанавливать выплаты по кредиту без пени и штрафов. Кому и как часто это могут разрешить, и согласятся ли с этим банки?С позицией Центробанка трудно не согласиться, ведь ипотеку берут на длительный срок. За это время человек может потерять работу, его зарплата может измениться, да и проблемы со здоровьем не предугадаешь на десятилетия вперед."Главный смысл этой новации состоит в том, чтобы дать человеку уверенность, что в случае, если у него положение объективно ухудшилось, он может на какое-то время получить льготный период погашения ипотечного кредита. Речь пока не идет о том, что в законе будут установлены полные каникулы, речь идет о снижении платежа таким образом, чтобы он был посилен для человека, в зависимости от того, как у него снизился уровень дохода", — рассказывает Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России.В этом году ипотека в России снова идет на рекорд. За 10 месяцев выдано кредитов почти на триллион больше, чем год назад. Возможность каникул снизит вынужденную просрочку и даст людям возможность восстановить силы."Среднее время поиска работы в РФ в случае утери трудоспособности составляет около 6 месяцев, поэтому на сегодня в законопроекте предложен именно такой период, на который можно уменьшить размер выплат. Воспользоваться этим можно будет не больше двух раз за период действия кредитного договора, и между этими событиями должно пройти не меньше 5 лет", — объясняет Михаил Мамута руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России.Между тем, в банках говорят о риске злоупотреблений подобной отсрочкой и нарушении равноправия между заемщиком и банком."Это же аналогично тому, что, например, мы, как банк, держатель депозита, скажем: знаешь, у нас тяжелые времена, вот давай мы тебе часть процентов не будем платить в этом месяце, а перенесем на срок окончания вклада", — говорит Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.Общая задолженность по ипотеке в России на 1 ноября составляет 6 триллионов 200 миллиардов рублей. Просроченная задолженность — 61 миллиард, то есть всего лишь 1 процент. Добросовестным клиентам банки готовы идти на встречу, но предлагают свои варианты поддержки."Есть программы страхования, специально ориентированные на случай временной нетрудоспособности, длительной болезни, на случай потери рабочего места. И страховая компания в случае возникновения таких обстоятельств каждый месяц за клиента будет погашать его ежемесячный платеж", — поясняет Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.Иногда банки сами предоставляют кредитные каникулы в индивидуальном порядке. Но пока заемщик ждет такого одобрения, кредит нужно выплачивать в полном объеме. В любом случае, законопроект пока в разработке, его еще должна рассмотреть Госдума.