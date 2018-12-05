В последний раз его заметили в Ленинском районе Подмосковья

В последний раз его заметили в Ленинском районе ПодмосковьяВ Москве ввели план «Сирена». Это связано с розыском автоматом сотрудника военизированной охраны, вооруженного автоматом. Он сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области, сообщает «ТАСС».61-летний Юрий Петров охранял мост в Муроме. Со своего поста он убежал с автоматом и двумя заряженными магазинами. Предполагают, что он может быть в столице, куда приехал на своем автомобиле «ВАЗ 2109» цвета черный металлик.В последний раз мужчину заметили в Ленинском районе Подмосковья.