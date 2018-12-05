Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал мировую общественность о том, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации Хезболла (запрещена в РФ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал мировую общественность о том, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации "Хезболла" (запрещена в РФ).Как передает ТАСС, Нетаньяху также сообщил, что будет обсуждать данную ситуацию с мировыми лидерами, в том числе с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.Он отметил, что отдал приказ начать военную операцию "Северный щит", чтобы пресечь угрозу со стороны боевиков на северной границе с Ливаном и на Голанских высотах.Премьер Израиля считает, что представители "Хезболлы" роют тоннели для переброски в еврейское государство террористов.Нетаньяху рассказал, что "Северный щит" является частью более широкой кампании по противодействию Ирану. В частности, израильтяне не хотят, чтобы Тегеран получил плацдармы в Ливане и Сирии.