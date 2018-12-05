Почему погибают наши дети? Во Владимирской области бьют тревогу: в этом году число погибших и пострадавших несовершеннолетних увеличилось. По данным регионального МЧС, только на пожарах области погибло 9 детей. Помимо этого дети тонут на воде, выпадают из окон, становятся жертвами ДТП. Вплоть до 15 декабря в нашей стране проходит месячник по детской безопасности, в рамках которого представители разных ведомств проводят профилактические беседы с детьми и родителями.

Почему погибают наши дети? Во Владимирской области бьют тревогу: в этом году число погибших и пострадавших несовершеннолетних увеличилось. По данным регионального МЧС, только на пожарах области погибло 9 детей. Помимо этого дети тонут на воде, выпадают из окон, становятся жертвами ДТП. Вплоть до 15 декабря в нашей стране проходит месячник по детской безопасности, в рамках которого представители разных ведомств проводят профилактические беседы с детьми и родителями. С журналистами сегодня пообщался региональный уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Прохорычев и сотрудники МЧС области. Они отметили, что взрослые порой слишком беспечно относятся к безопасности детей и не просчитывают последствия многих своих поступков, а это в результате приводит к беде.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: "Практически в 80 процентах, даже в 90 процентах случаев гибели детей по разным причинам всё-таки вина взрослых людей и вина самых близких людей - родителей. У современного родительства в какой-то мере отсутствует культура безопасного поведения".Кроме того, по мнению детского омбудсмена, регион остро нуждается в профильных специалистах-психологах, которые могли бы работать с детьми по конкретным проблемным ситуациям. Следующий год во Владимирской области предлагают объявить Годом детской безопасности, чтобы ещё раз привлечь внимание к проблемам подрастающего поколения.