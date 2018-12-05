Герцогиня Кембриджская появилась на закрытом мероприятии в
Букингемском дворце в тиаре, принадлежавшей принцессе Диане. Так она решила
отдать дань памяти матери своего супруга.
Герцогиня Кембриджская появилась на закрытом мероприятии в
Букингемском дворце в тиаре, принадлежавшей принцессе Диане. Так она решила
отдать дань памяти матери своего супруга.
Папарацци заметили Уильяма и Кейт, когда они ехали в машине
на официальное мероприятие, организованное британской королевской семьей для иностранных
дипломатов и послов. Миддлтон выглядела элегантно в любимой тиаре и сережках принцессы
Дианы. Она надела платье серебристого цвета от британского
дизайнера Дженни Пакхем. К одежде герцогиня прикрепила желтую ленточку – Королевский
семейный орден Елизаветы II, который вручается всем женщинам-членам семьи в знак
личного уважения.
Ранее в тот же день Кейт и Уильям провели рождественскую встречу в
Кенсингтонском дворце в честь служащих Королевских военно-воздушных сил, которые будут находиться на базе на острове Кипр во время каникул. Герцог и герцогиня Кембриджские познакомились
с их семьями и детьми. Пара
помогла изготовить детям праздничные открытки и подарки, которые члены монаршей семьи лично
преподнесут военным.
Кейт вспомнила то время, когда ее супруг служил в военно-воздушных силах на Фолклендских островах в 2012 году. "Я знаю, как это тяжело, когда любимый человек покидает родной дом, чтобы делать работу, к которой его готовили. Когда Уильям служил на островах или отправлялся на поисково-спасательные работы, я помню, что чувствовала", – начала Миддлтон.
"Но
я не могу представить, что испытывают люди, когда их любимые должны служить в такие
важные семейные праздники. Мы надеемся, что это день докажет, в определенной степени,
как каждый из вас важен", – поделилась она. В конце своей речи Кейт выразила благодарность всем
присутствующим за то, что они идут на такие большие жертвы ради государства.