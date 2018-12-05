Филипп Киркоров устроил роскошный праздник своей дочери Алле-Виктории по случаю ее седьмого дня рождения. На грандиозную вечеринку собралась едва ли не вся светская Москва. Певец удивил гостей неожиданным признанием.

Филипп Киркоров устроил роскошный праздник своей дочериАлле-Виктории по случаю ее седьмого дня рождения. На грандиозную вечеринкусобралась едва ли не вся светская Москва. Певец удивил гостей неожиданнымпризнанием.Поздравления и наилучшие пожелания имениннице звучали нетолько на приеме в ее честь, но и публиковались в соцсетях. На многих снимкахАлла-Виктория позирует в объятиях Аллы Пугачевой. Посвященный дню рожденияАллы-Виктории пост в InstagramКиркорова сопровождала подпись, которую можно счесть очередным признанием влюбви к Примадонне."Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жилапо человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, котораяпоет. Даже если моя маленькая Алла не свяжет свою жизнь с музыкой и искусством,то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет пожизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее",– написал Киркоров. Певец надеется, что теплые встречи с Аллой Пугачевой егодочь запомнит навсегда.Филипп Киркоров прожил в браке с Пугачевой 11 лет, послеразрыва с артисткой он так и не женился. А Примадонна уже в декабре 2011 годастала женой Максима Галкина. Два года спустя на свет появились их дети —двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.Киркоров же, также в 2011 году, впервые стал отцом. Артистназвал новорожденную дочь Алла Виктория: как пояснял артист, в честь двухглавных женщин своей жизни – матери Виктории и Аллы Пугачевой, пишет EG.ru.