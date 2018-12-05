Филипп Киркоров устроил роскошный праздник своей дочери
Алле-Виктории по случаю ее седьмого дня рождения. На грандиозную вечеринку
собралась едва ли не вся светская Москва. Певец удивил гостей неожиданным
признанием.
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник своей дочери
Алле-Виктории по случаю ее седьмого дня рождения. На грандиозную вечеринку
собралась едва ли не вся светская Москва. Певец удивил гостей неожиданным
признанием.
Поздравления и наилучшие пожелания имениннице звучали не
только на приеме в ее честь, но и публиковались в соцсетях. На многих снимках
Алла-Виктория позирует в объятиях Аллы Пугачевой. Посвященный дню рождения
Аллы-Виктории пост в Instagram
Киркорова сопровождала подпись, которую можно счесть очередным признанием в
любви к Примадонне.
"Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила
по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая
поет. Даже если моя маленькая Алла не свяжет свою жизнь с музыкой и искусством,
то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет по
жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее",
– написал Киркоров. Певец надеется, что теплые встречи с Аллой Пугачевой его
дочь запомнит навсегда.
Филипп Киркоров прожил в браке с Пугачевой 11 лет, после
разрыва с артисткой он так и не женился. А Примадонна уже в декабре 2011 года
стала женой Максима Галкина. Два года спустя на свет появились их дети —
двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.
Киркоров же, также в 2011 году, впервые стал отцом. Артист
назвал новорожденную дочь Алла Виктория: как пояснял артист, в честь двух
главных женщин своей жизни – матери Виктории и Аллы Пугачевой, пишет EG.ru.