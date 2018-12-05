В рамках акции «Зеленый огонек» ребята, участвуя в игровых программах «Спасаем светофор» и «Дорожная азбука», повторили правила дорожного движения.

В детских дошкольных учреждениях города Киржача и Киржачского района прошли традиционные профилактические мероприятия «Зелёный огонёк», направленные на пропаганду безопасного поведения детей и их родителей на дороге.Киржачские инспекторы ГИБДД встретились с воспитанниками детского сада № 15 д. Аленино Киржачского района и провели увлекательную игровую программу «Спасаем светофор». Будущие первоклассники, получив видеообращение от Незнайки, в котором он просил восстановить поврежденный светофор, отправились в путешествие по родному детскому саду.Строго следуя маршруту и выполняя задания, ребята встретились со сказочными персонажами. При встрече, они научили Старуху Шапокляк правильно вести себя рядом с проезжей частью, проводили хромого Зайку к Доктору и помогли Бабе-Яге разобраться с дорожными знаками. За оказанную помощь, каждый сказочный герой подарил детворе по новому сигналу для светофора. Затем ребята продемонстрировали, как быстро и аккуратно они умеют управлять самокатом. В заключение мероприятия участники и победители конкурса рисунков «Я рисую ПДД» были награждены дипломами.В детском саду № 2 о Правилах дорожного движения детям рассказывали не только педагоги и инспекторы ГИБДД, но и их родители. Для ребят организовали настоящий праздник под названием «Дорожная Азбука». Родители, разделившись на команды «Светофор» и «Зебра», разгадывая загадки, отвечая на каверзные вопросы и собирая дорожные знаки, еще раз напомнили детям о главных правилах дорожного движения. Но девчонки и мальчишки не отставали от своих родителей - выполняя задания, они также демонстрировали свои знания безопасного поведения на дороге и в транспорте.Подводя итоги мероприятия, и дети, и взрослые пришли к выводу, что Правила дорожного движения должны знать, а главное соблюдать все без исключения.