Тверской районный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 февраля. Таким образом, Новый год полузащитник Краснодара и нападающий Зенит встретят в СИЗО. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Тверской районный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 февраля. Таким образом, Новый год полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенит" встретят в СИЗО. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".Следствие во время заседания заявило, что в случае освобождения обвиняемые могут препятствовать ходу дела, выехать за пределы РФ и продолжить преступную деятельность.Игроки были заключены под стражу под стражу 11 октября. Срок их содержания должен был истечь 8 декабря, однако суд постановил его продлить еще на два месяца. Данное решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение трех дней"Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объем следственный действий ходатайство следования удовлетворить", — заявил судья во время оглашения вердикта.Во время заседания Кокорин и Мамаев частично признали свою вину, но заявили, что не представляют опасности для общества и не будут препятствовать ходу следствия.Напомним, что футболисты оказались в изоляторе Бутырка в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.