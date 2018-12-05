Сайт Vesti.RU запускает совместный проект с главным редактором Радио России Андреем Медведевым. Журналист в своем блоге пишет о сложных, но актуальных и животрепещущих темах.

Сайт 33Live.RuRu запускает совместный проект с главным редактором "Радио России" Андреем Медведевым. Журналист в своем блоге пишет о сложных, но актуальных и животрепещущих темах.В этот раз он рассказывает историю 16-летнего Ивана Крапивина из Северодвинска. Мальчик не испугался неадекватного соседа по коммуналке, вооруженного ножом и гантелей, и вступился за свою мать. Иван получил тяжелейшую травму головы и впал в кому. Подробности читайте в личном блоге Андрея Медведева.