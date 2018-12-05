В отношениях Ольги и Алены Рапунцель кипят страсти. В новом выпуске Дома-2 между девушками на лобном месте произошел громкий скандал.

В отношениях Ольги и Алены Рапунцель кипят страсти. В новом выпуске "Дома-2" между девушками на лобном месте произошел громкий скандал.Ольга набросилась на сестру, обвинив ее в том, что та ее ненавидит и завидует. "Я что, мало тебе дала? Тебе все мало?!" – накричала на участницу телеспроекта Рапунцель. Судя по всему, нервы беременной Алены не выдержали, и она ответила родственнице грубостью, вскочив и убежав с места. На это ведущая Ольга Бузова заявила, что Ольга Рапунцель – это "комок ненависти и злости". Эпизод опубликова dom2_reality в своем Instagram-аккаунте.