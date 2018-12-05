Эту сумму выделят из городского бюджета

Эту сумму выделят из городского бюджетаВладимирская администрация продолжает утверждать бюджет на ближайшие годы. Документ уже приняли, осталось распределить деньги по отдельным отраслям.На общественный транспорт в 2019 году выделили 64 миллиона рублей. Почти вся эта сумма - 60 миллионов – достанется «Владпассажиртрансу». Деньги направляют на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским автомобильным и электротранспортом. В прошлом году эта компенсация была на 15 миллионов больше.Остальные 4 миллиона пойдут на оплату проезда пенсионеров и льготников в автобусах и троллейбусах.