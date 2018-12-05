Эту сумму выделят из городского бюджета
Эту сумму выделят из городского бюджета
Владимирская администрация продолжает утверждать бюджет на ближайшие годы. Документ уже приняли, осталось распределить деньги по отдельным отраслям.
На общественный транспорт в 2019 году выделили 64 миллиона рублей. Почти вся эта сумма - 60 миллионов – достанется «Владпассажиртрансу». Деньги направляют на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским автомобильным и электротранспортом. В прошлом году эта компенсация была на 15 миллионов больше.
Остальные 4 миллиона пойдут на оплату проезда пенсионеров и льготников в автобусах и троллейбусах.