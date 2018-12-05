На улицах города появятся гирлянды, светящиеся шары и объемные световые композиции

На улицах города появятся гирлянды, светящиеся шары и объемные световые композицииУлицы Костромы планируется украсить к Новому году до 20 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.Гирлянды, светящиеся шары и объемные световые композиции появятся в сквере Ивана Сусанина, на разворотном кольце транспорта в Паново, на улице Молочная гора, в Ботниковском сквере, а также на исторических зданиях в центре города.В разных районах Костромы будут установлены две искусственных и 12 живых елок. Живые ели будут украшены в микрорайоне Черноречье, на улице Шагова, в сквере «Юбилейный», сквере у филармонии, микрорайоне «Давыдовский-2», на улице Никитской, на Берёзовом проезде, в микрорайоне Черноречье и на главной аллее парка «Берендеевка». Кроме того, гирляндами и игрушками украсят специально высаженные в прошлом году елки у Костромского зоопарка, на улице Самоковской, в микрорайоне «Юбилейный», на Рабочем проспекте, в поселках Селище и Волжский.Искусственные ели появятся на площадях Сусанинской и Октябрьской.