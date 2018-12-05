Мужчине пришлось выплатить ей моральную компенсацию

Мужчине пришлось выплатить ей моральную компенсациюРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человека.В августе этого года в «ВКонтакте» мужчина познакомился с несовершеннолетней девочкой и соврал, что ему 24 года. Какое-то время они просто переписывались, а потом решили встретиться.На свидании девушка увидела взрослого мужчину, но резко уходить не стала.Однако продолжать общение она не хотела, что вызвало у мужчины обиду. Надеясь привлечь к себе внимание, он стал угрожать несовершеннолетней, что выложит фотографии приватного содержания.Так и не добившись желаемого, он все-таки распространил в соцсетях ее интимные фото.Мужчине пришлось выплатить семье девушки моральную компенсацию. Уголовное дело передано прокурору.