Прокуратура устроила проверку заведения «Пит-Стоп»

Прокуратура устроила проверку заведения «Пит-Стоп»Ковровская городская прокуратура провела проверку кафе «Пит-Стоп» в деревне Ручей. Специалисты ведомства нашли множество нарушений.Так, например, в заведении хранили курицу и свинину без сопроводительной документации и соответствующей маркировки. Все мясо изъяли из оборота.Кроме того, повара нарушали условия хранения продуктов. Цеха были грязные, ножи не обрабатывали в дезрастворе.В отношении женщины, которая отрыла это кафе, возбуждены дела об административных правонарушениях. Ей придется выплатить штраф.Кроме того, выяснилось, что ковровчанка занималась бизнесом без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за что тоже выплатит некую сумму.