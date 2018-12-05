Обыватели без проблем отличат крафтовый вариант картона от традиционного. Опираться следует на внешний слой.

Обыватели без проблем отличат крафтовый вариант картона от традиционного. Опираться следует на внешний слой. Его особенность – гладкость и повышенная устойчивость к внешним физическим воздействиям. Благодаря этому факту, продукция из упомянутого материала отличается долговечностью. Для изготовления материала требуется повышенный уровень содержания целлюлозы. В зависимости от того, планирует или нет заказчик наносить текстовую или графическую информацию поверх картона делают мелование.

Соблюдение технологии производства

Эксплуатационные характеристики материала зависит от выбранной производителем технологии производства. Оптимальный вариант – обработка целлюлозы при помощи сульфатной варки. Следующий этап – сортировка, промывка и чистка. Во время завершающего этапа материал пропускают через пресс. Если все сделано правильно, то готовый крафт-картон можно использовать в различных сферах. Универсальный упаковочный материал – факт, который невозможно оспорить. Еще одна сфера применения – создание разнообразной продукции:



подарочные сертификаты;



папки;



листы;



коробки и так далее.



Долговечный крафт картон часто используют в качестве упаковки для подарков и сувениров. Готовая продукция занимает мало место и имеет незначительную массу, но при этом обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Материал выгодно использовать в работе

Популярным крафт-картон стал благодаря ряду преимуществ. Открывает список возможность нанести принт на его поверхность. Речь идет о графической и текстовой информации. Второе преимущество – на материал без проблем наносят печать любой степени сложности. Заказчик получает готовую работу, которая порадует яркими и насыщенными красками. Если говорить о других преимуществах крафт-картона, то они выглядят следующим образом:



нанесенный на поверхность текст или графика сохранится надолго;



поверхность устойчива к непродолжительному воздействию влаги;



устойчивость к механическому воздействию;



в случае падения материал не потеряет свои свойства, поэтому в крафт-картон упаковывают хрупкие предметы;



материалу легко придать нужную форму.



Крафт-картон – материал, который одновременно выполняет две функции. Первая – защита предмета, который в нем расположен, от влаги и механических повреждений. Вторая – декоративная. Дизайн-проект любой степени сложности можно реализовать без опасений, что готовое изображение потеряет первоначальный внешний вид.