Двумя матчами в Краснодаре и Москве завершилась программа первого круга четвертьфиналов футбольного Кубка России. Чемпионы страны из Локомотива выиграли у казанского Рубина (1:0), а Краснодар и Ростов выдали игру в которой до конца была потрясающая интрига. Счет – 2:2.

Двумя матчами в Краснодаре и Москве завершилась программа первого круга четвертьфиналов футбольного Кубка России. Чемпионы страны из "Локомотива" выиграли у казанского "Рубина" (1:0), а "Краснодар" и "Ростов" выдали игру в которой до конца была потрясающая интрига. Счет – 2:2.Следует напомнить, что клубы уже встречались в этом сезоне и тоже играли на поле "быков". И тогда, в первом круге чемпионата России соперники не смогли выявить победителя, также забив друг другу по два мяча – 2:2.Теперь "Краснодар", как показалось поначалу, усвоил уроки той встречи. К 31-й минуте хозяева вели 2:0 после голов Игнатьева и Куэвы. Правда, на исходе первого тайма гости смогли отыграть один мяч – отличился Скопинцев.Но в дальнейшем, казалось, все решит некоторое преимущество "быков" в классе: шло время, но "Ростову" никак не удавалось повернуть футбольную Фортуну к себе лицом. И вот когда до конца основного времени оставалось менее 2-х минут, Гацкан реализовал один из моментов в атаке гостей.В нынешнем сезоне в Кубке страны соперники начиная с 1/4 финала играют сдвоенные матчи. Так вот, "Ростов" перед ответной встречей получил некоторое преимущество, отобрав у "Краснодара" очки на его поле. "Локомотив" едет в Казань в роли фаворита, но, думается, и в этой паре ничего еще не решено.