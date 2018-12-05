На боевое дежурство в Крыму заступил очередной береговой ракетный комплекс Бал, заявил представитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Ранее, на полуострове появились два дивизиона систем ПВО С-400 и Панцирь-С1.

На боевое дежурство в Крыму заступил очередной береговой ракетный комплекс "Бал", заявил представитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.Ранее, сообщает агентство "Интерфакс-АВН", на полуострове появились два дивизиона систем ПВО С-400 и "Панцирь-С1".Достоверно известны только тактико-технические характеристики экспортной версии "Бала". В комплекс входят командный пункт, который обнаруживает цели и наводит на них оружие, 4 пусковых установки, по 8 ракет на каждой. Плюс 4 транспортно-заряжающие машины с дополнительным боекомплектом.Дальность действия комплекса "Бал" – до 120 километров. Причем пускать ракеты он может как по одной, так и залпом – сразу все 32. Интервал между каждым стартом – всего 3 секунды.