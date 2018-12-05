Валентина Матвиенко встретилась с депутатом Европарламента от Литвы. Разговор шёл о сотрудничестве. Спикер Совета Федерации выразила надежду, что вскоре взаимодействие с евро-депутатами будет восстановлено в прежнем объёме.

Валентина Матвиенко встретилась с депутатом Европарламента от Литвы. Разговор шёл о сотрудничестве. Спикер Совета Федерации выразила надежду, что вскоре взаимодействие с евро-депутатами будет восстановлено в прежнем объёме.Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже сегодня обсудил с депутатом Европарламента от Литвы принципы сотрудничества. Роландас Паксас, в свою очередь, обратил внимание на тему Брекзита. Выразил своё мнение, почему Великобритания решила выйти из Евросоюза и какие выводы из этого решения следует сделать.