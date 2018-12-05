Задержанных после инцидента в Керченском проливе граждан Украины содержат в столичных СИЗО. Им предоставили теплые вещи, троим раненым морякам в полном объеме оказывают медицинскую помощь, жалоб у них нет, и они уже связались со своими родственниками.

Задержанных после инцидента в Керченском проливе граждан Украины содержат в столичных СИЗО. Им предоставили теплые вещи, троим раненым морякам в полном объеме оказывают медицинскую помощь, жалоб у них нет, и они уже связались со своими родственниками.Все украинские моряки, а их двадцать четыре человека, сейчас находятся в московских следственных изоляторах. Трое, у которых были травмы, — в Матросской тишине, остальные — в Лефортово.Их содержат в двухместных камерах, но по одному. И первое, о чем сегодня попросили задержанные московского омбудсмена, — подселить к ним соседей. Скучно без человеческого общения."Сегодня принято решение переселить всех по два человека. Многие попали во вновь отремонтированные камеры, где есть хороший холодильник, плазменный телевизор. Условия содержания вполне нормальные", — говорит уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Татьяна Потяева поговорила с каждым и выяснила, что условиями содержания все довольны. Комфортабельные камеры с душем и плазменным телевизором. Большую часть следственного изолятора совсем недавно отремонтировали. Все без исключения могут гулять во внутреннем дворе, причем и о теплой одежде позаботились."На сегодняшний день они все обеспечены теплой обувью, им выдали теплую одежду, выдали все необходимое для прогулок, теплые шапки", — добавляет Потяева.Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, и они быстро идут на поправку. Как только будет разрешено посещение, к задержанным непременно пустят и украинских дипломатов, и омбудсмена.