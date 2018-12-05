Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) разрешила ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору не присутствовать на заседании по делу о потасовке после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Оно состоится 10 декабря.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) разрешила ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору не присутствовать на заседании по делу о потасовке после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Оно состоится 10 декабря.Как сообщает РИА Новости, юристы ирландца составили официальную просьбу и получили для Макгрегора разрешение на пропуск заседания, где будут рассматриваться только действия Нурмагомедова.Напомним, 6 октября россиянин в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и устроил драку с одним из тренеров ирландца. На ринге также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.Ранее NSAC заморозила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов, однако затем вернула половину. По итогам инцидента россиянину грозит дисквалификация.