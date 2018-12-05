Очередной выпуск программы Андрей Малахов. Прямой эфир был посвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенные гости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.

Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" былпосвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенныегости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.Сегодня, 5 декабря, стало известно, что Кокорин и Мамаев встретятновый год за решеткой. Решение Фемиды вызвало бурную реакцию адвокатов иблизких спортсменов. Родственники Павла и Александра решили высказать своенедовольство на шоу Андрея Малахова."Куй железо, пока горячо", – решил шоумен и предложилсторонникам и противникам звезд футбола, в тот же день собраться в студии и поговоритьо наболевшем в прямом эфире. Надо отдать должное, оперативности его редакцииможно только позавидовать.На съемочную площадку заявилась телеведущая Виктория Боня.Одному богу известно каким местом она относится к ужасной выходке Кокорина и Мамаева,однако ей тоже дали слово. Телеведущая заявила, что на спортсменов в этойистории "спустили собак", и они несут наказание за все проделкипоследних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.Естественно, эти слова вызвали негативный отклик в сердцахпротивников звезд футбола. Начался грубый обмен мнениями и в пылу страстей Викторияпроизнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике."*******! (глупые люди – Прим. ред)", – кричала Боня,забыв, что на нее смотрит вся страна. К слову, на часах 18:10, у экрана сидятдети и ненароком обогащают свой лексикон.Выходка теледивывозмутила зрителей. Пользователи Сети обрушили свой гнев на Андрея Малахова. "Он– продюсер, автор и ведущий ток-шоу, он и виноват", – рассуждалиинтернет-обыватели. Многие отмечали, что шоумену стоит тщательнее подбиратьучастников для своего "цирка".Напомним, Закон о штрафах за употребление ненормативнойлексики в СМИ был подписан Владимиром Путиным 8 апреля 2013 года. За нарушениезапрета поправки в закон о СМИ предусматривают штрафы: для юридических лиц – от20 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 20 тысяч, и для обычныхграждан – от 2 до 3 тысяч рублей.