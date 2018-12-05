Очередной выпуск программы Андрей Малахов. Прямой эфир был
посвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенные
гости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.
Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был
посвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенные
гости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.
Сегодня, 5 декабря, стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят
новый год за решеткой. Решение Фемиды вызвало бурную реакцию адвокатов и
близких спортсменов. Родственники Павла и Александра решили высказать свое
недовольство на шоу Андрея Малахова.
"Куй железо, пока горячо", – решил шоумен и предложил
сторонникам и противникам звезд футбола, в тот же день собраться в студии и поговорить
о наболевшем в прямом эфире. Надо отдать должное, оперативности его редакции
можно только позавидовать.
На съемочную площадку заявилась телеведущая Виктория Боня.
Одному богу известно каким местом она относится к ужасной выходке Кокорина и Мамаева,
однако ей тоже дали слово. Телеведущая заявила, что на спортсменов в этой
истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки
последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.
Естественно, эти слова вызвали негативный отклик в сердцах
противников звезд футбола. Начался грубый обмен мнениями и в пылу страстей Виктория
произнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике.
"*******! (глупые люди – Прим. ред)", – кричала Боня,
забыв, что на нее смотрит вся страна. К слову, на часах 18:10, у экрана сидят
дети и ненароком обогащают свой лексикон.
Выходка теледивы
возмутила зрителей. Пользователи Сети обрушили свой гнев на Андрея Малахова. "Он
– продюсер, автор и ведущий ток-шоу, он и виноват", – рассуждали
интернет-обыватели. Многие отмечали, что шоумену стоит тщательнее подбирать
участников для своего "цирка".
Напомним, Закон о штрафах за употребление ненормативной
лексики в СМИ был подписан Владимиром Путиным 8 апреля 2013 года. За нарушение
запрета поправки в закон о СМИ предусматривают штрафы: для юридических лиц – от
20 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 20 тысяч, и для обычных
граждан – от 2 до 3 тысяч рублей.