С 2019-го года Владимирская область включается в нацпроект Культура. Это значит, что профильный департамент через конкурсы должен добиваться федерального финансирования, и на полученные деньги поправлять материальное положение учреждений культуры. Такое заявление сделала сегодня Алиса Бирюкова.

С 2019-го года Владимирская область включается в нацпроект "Культура". Это значит, что профильный департамент через конкурсы должен добиваться федерального финансирования, и на полученные деньги поправлять материальное положение учреждений культуры. Такое заявление сделала сегодня Алиса Бирюкова. В частности, как сообщила директор департамента культуры, в 2019-ом году для муниципальных артистов будут куплены четыре специализированных транспортных средства, а то чтобы дать концерт в какой-нибудь деревне - артисты порой были вынуждены вызывать такси. Теперь они получат целые автокомплексы, отвечающие требованиям гастролирующих коллективов.Алиса Бирюкова, директор областного департамента культуры: "Это не просто машины для передвижения творческих коллективов. Это специальный сценический комплекс на колёсах с раскладывающейся сценой, с полным комплектом звуковой аппаратуры, световой аппаратуры. То есть, это буквально автомобиль, на котором можно приехать в чистое поле, и развернуть там концертную площадку".Сейчас у артистов на носу ёлки. Плясать, петь и развлекать публику они будут с большей отдачей. Радостная новость для работников областных учреждений культуры: на 30 процентов им увеличены базовые оклады. Постановление об этом подписал губернатор Сипягин. Как сказала Алиса Бирюкова, этого события работники культуры давно ждали.