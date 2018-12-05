Женщина получила около 50 тысяч рублей

Женщина получила около 50 тысяч рублейВладимирская прокуратура совместно с полицейскими провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.Выяснилось, что директор регионального филиала «Бюро технической инвентаризации» одновременно была и руководителем ООО «СКИФ». Она заключила два договора с администрацией Ковардицкого сельского поселения. Стоимость общей суммы договоров составила около 50 тысяч рублей.Далее злоумышленница, пользуясь служебным положением, получила из архива возглавляемого ей учреждения техническую документацию, которую в дальнейшем предоставила в администрацию муниципального образования. Однако выходит, что услуги ООО «СКИФ» не оказывались, техническую документацию в фирме не изготавливали.В отношении женщины возбуждены уголовные дела за мошенничество.