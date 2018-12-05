"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресекли производство сливочного масла, не отвечающего требованиям безопасности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресекли производство сливочного масла, не отвечающего требованиям безопасности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что в Бутырском районе столицы злоумышленники организовали производство фальсификата, в состав которого добавлялось пальмовое масло. При этом на упаковке информация о наличии данного компонента отсутствовала. Кроме того, лабораторным исследованием в продукции, подготовленной к реализации в розничных магазинах на территории города Москвы, выявлены патогенные микроорганизмы."В производственном цехе полицейскими обнаружено оборудование, упаковочные материалы, брикеты пальмового масла, фольга, 100 тонн сырья, документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также 31 тонна готовой продукции", - добавила Ирина Волк.По подозрению в противоправной деятельности задержан один из руководителей компании.По данному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк