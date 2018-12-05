Знакомый внука попросил у женщины шубу под предлогом того, что сдаст ее в ломбард на три дня, затем выкупит и вернет. По истечении установленного срока шубу ей не вернули...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району совместно с коллегами из ОНК УВД по САО задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В дежурную часть ОМВД России по Войковскому району поступило заявление от 77-летней жительницы столицы. По ее словам, знакомый внука нуждался в деньгах и попросил у женщины шубу под предлогом того, что сдаст ее в ломбард на три дня, затем выкупит и вернет. Потерпевшая согласилась, но по истечении установленного срока шубу ей не вернули. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском шоссе сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 40-летний приезжий мужчина. Как было установлено, злоумышленник продал шубу, а денежные средства оставил себе.Дознанием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29