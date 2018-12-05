Официальный представитель Министерства
иностранных дел России прокомментировала запрет украинских
властей на въезд мужчин-россиян. Дипломат коротко и емко охарактеризовала
действия Киева.
Официальный представитель Министерства
иностранных дел России прокомментировала запрет украинских
властей на въезд мужчин-россиян. Дипломат коротко и емко охарактеризовала
действия Киева.
По словам Марии Захаровой, меры Украины в
отношении нашей страны являются "абсолютно русофобской инициативой". По ее
словам, это делается для того, чтобы возвести очередной барьер между народами
России и Украины.
Дипломат добавила, что решение Петра
Порошенко можно оценить "как стремление навредить людям, простым людям уже на
бытовом уровне", передает РИА
"Новости". Также Захарова отметила, что российская сторона убеждена
в том, что украинцы дадут должную оценку действиям своего руководства на
будущих выборах президента.
Напомним, президент
Украины Петр Порошенко 30 ноября сообщил, что страна вводит ограничения
на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16
до 60 лет. Лидер Незалежной
пояснил, что это не позволит россиянам реализовать операции, которые они
планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, он не уточнил.
Вместе с тем, стало известно и то, что и у украинцев начали возникать трудности при пересечении
границы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы Украины
Петра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней не
пропустили несколько десятков его сограждан.