Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала запрет украинских властей на въезд мужчин-россиян. Дипломат коротко и емко охарактеризовала действия Киева.

Официальный представитель Министерстваиностранных дел России прокомментировала запрет украинскихвластей на въезд мужчин-россиян. Дипломат коротко и емко охарактеризоваладействия Киева.По словам Марии Захаровой, меры Украины вотношении нашей страны являются "абсолютно русофобской инициативой". По еесловам, это делается для того, чтобы возвести очередной барьер между народамиРоссии и Украины.Дипломат добавила, что решение ПетраПорошенко можно оценить "как стремление навредить людям, простым людям уже набытовом уровне", передает РИА"Новости". Также Захарова отметила, что российская сторона убежденав том, что украинцы дадут должную оценку действиям своего руководства набудущих выборах президента.Напомним, президентУкраины Петр Порошенко 30 ноября сообщил, что страна вводит ограниченияна въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16до 60 лет. Лидер Незалежнойпояснил, что это не позволит россиянам реализовать операции, которые онипланировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, он не уточнил.Вместе с тем, стало известно и то, что и у украинцев начали возникать трудности при пересеченииграницы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы УкраиныПетра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней непропустили несколько десятков его сограждан.