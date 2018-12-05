В квартиру пенсионерки позвонили две женщины, которые представились социальными работниками. Отвлекая внимание москвички, злоумышленницы похитили денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали двух приезжих женщин по подозрению в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное обратилась 80-летняя москвичка. По словам потерпевшей, из ее квартиры на Домодедовской улице пропали денежные средства в размере 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на улице Бехтерева. Ими оказались две женщины в возрасте 39 и 40 лет.Как было установлено, потерпевшей на городской телефон позвонил незнакомец и, представившись социальным работником, рассказал, что ей в преддверии новогодних праздников положен бесплатный продуктовый набор. Через несколько минут домой в квартиру пенсионерки позвонили две женщины, которые также представились социальными работниками. Доверчивая хозяйка впустила их.Отвлекая внимание москвички, злоумышленницы похитили денежные средства, после чего скрылись. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление личности возможного соучастника.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22