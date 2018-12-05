Неизвестные на трех внедорожниках остановили фуру, перевозившую консервы, и, угрожая физической расправой водителю, потребовали передать им груз...

Сотрудники Отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 45-летнего приезжего по подозрению в покушении на грабеж.В ходе патрулирования территории на 8-м км МКАД сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали одного из злоумышленников в момент нападения на водителя большегрузного автомобиля.Установлено, что неизвестные на трех внедорожниках остановили фуру, перевозившую консервы, и, угрожая физической расправой водителю, потребовали передать им груз, стоимость которого составляет около полутора миллионов рублей. Водитель ответил отказом, после чего началась потасовка. В это время проезжал полицейский патруль, заметив который злоумышленники скрылись. Одного из участников нападения сотрудники полиции задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый 45-летний приезжий.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18