Злоумышленник, используя специальные приборы, открыл автомобиль, завел его и уехал с парковки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали 38-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже автомобиля.В ОМВД России по району Внуково г. Москвы поступило заявление от 37-летнего мужчины. Он сообщил, что с открытой парковки на 2-й Рейсовой улице пропал принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота». Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 38-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, открыл автомобиль, завел его и уехал с парковки. Похищенную машину продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39