Предприятие находится под пристальным вниманием налоговиков

Предприятие находится под пристальным вниманием налоговиковБывшего начальника производства ОАО «Муромтепловоз» подозревали в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба регионального СледКома.У предприятия многомиллионные долги, оно находится под пристальным вниманием налоговиков.Однако руководитель, зная о проблемах фирмы, вывел государственного контроля денежные средства, которые должна были идти на обязательные платежи. По оценкам следствия, он сокрыл более 5-ти миллионов рублей.Мужчина раскаялся в содеянном. Чтобы загладить свою вину, он оказал материальную поддержку малообеспеченным членам общественной организации «Мемориал» в Муроме.Суд принял решение о прекращении уголовного преследования бывшего начальника производства ОАО «Муромтепловоз». Однако он должен заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.