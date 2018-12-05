Предприятие находится под пристальным вниманием налоговиков
Предприятие находится под пристальным вниманием налоговиков
Бывшего начальника производства ОАО «Муромтепловоз» подозревали в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба регионального СледКома.
У предприятия многомиллионные долги, оно находится под пристальным вниманием налоговиков.
Однако руководитель, зная о проблемах фирмы, вывел государственного контроля денежные средства, которые должна были идти на обязательные платежи. По оценкам следствия, он сокрыл более 5-ти миллионов рублей.
Мужчина раскаялся в содеянном. Чтобы загладить свою вину, он оказал материальную поддержку малообеспеченным членам общественной организации «Мемориал» в Муроме.
Суд принял решение о прекращении уголовного преследования бывшего начальника производства ОАО «Муромтепловоз». Однако он должен заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.