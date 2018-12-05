Проверили финансовую грамотность. Писать диктанты на разные темы стало модно. Сначала проверяли орфографию и пунктуацию, потом знания по безопасности и вот сегодня во Владимире прошел первый в России диктант по финансовой грамотности. Кто и зачем решил ее проверить? И как справились участники акции? Расскажет Игорь Липский.

Проверили финансовую грамотность. Писать диктанты на разные темы стало модно. Сначала проверяли орфографию и пунктуацию, потом знания по безопасности и вот сегодня во Владимире прошел первый в России диктант по финансовой грамотности. Кто и зачем решил ее проверить? И как справились участники акции? Расскажет Игорь Липский.В этом финансовом диктанте 20 пропусков. Сегодня участники акции должны заполнить их экономическими и финансовыми терминами. Чтобы владимирцы разобрались в определениях, каждое предложение с трибуны перечитывают по 4 раза. Финансовый диктант во Владимире проводится впервые. Акцию совместили с празднованием дня волонтёра в сфере экономики и финансов. Организаторы уверяют, сегодня как никогда важно повышать финансовую грамотность людей.Наталья Юдина, директор Владимирского филиала Финуниверситета: "Одна из сфер, безусловно, состоит в том, чтобы нам правильно расходовать свои финансы. Не только уметь их зарабатывать, но и, соответственно, их тратить. Поэтому мы вышли с инициативой проведения такого диктанта по финансовой грамотности".Проверить свою финансовую грамотность мог любой желающий. Возрастных ограничений нет. В аудитории больше 300 участников, в основном, студенты колледжей, вузов и школьники. Студентка 2 курса Финуниверситета Алина Гарипова решила применить свои вузовские знания на практике. По её словам, люди не всегда правильно понимают некоторые детали финансовой сферы. Из-за этого мошенникам легче их обмануть.Алина Гарипова, студентка Владимирского филиала Финуниверситета: "Сейчас, скажем так, существует определённая проблема со знанием студентов, любых людей в финансовой сфере. Например, мы не совсем понимаем что есть микрофинансовые займы, микрофинансовые организации, допустим. И с этим очень часть возникают проблемы".На проверку диктанта ушло всего 30 минут. Результаты хорошие, финансовые термины владимирцы знают, вот только путаются, как писать иностранные слова. Но орфография при проверке не учитывается, даже слово с ошибкой считается верным ответом.-Волонтёры проверяют диктант и комментируют ответы"Пятерка" за диктант у всех, кто написал больше 15 правильных терминов, но вот абсолютных победителей оказалось немного - всего 3 человека. Еще семеро набрали 19 баллов. Лучших наградили дипломами и памятными подарками. В следующем году организаторы акции планируют провести диктант не только для жителей владимирской области, но и в онлайн-режиме для желающих по всей Российской Федерации.