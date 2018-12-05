Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил тюнингованных барышень оставить его в покое.

Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил "тюнингованных"барышень оставить его в покое.На днях Максим объявил кастинг на место солисток прославленногодевичьего коллектива. Девушки со всей страны выкладывают в соцсети видеовизитки,сопровождая публикации специальным хештегом.К настоящему моменту набралось более 20 тысяч заявок. Отсматриватьтакое количество претендентов – настоящее мучение, да, чего уж тут, не всежелающие попасть под крылышко Фадеева адекватно оценивают свои певческие ивнешние данные.Изрядно натерпевшись,продюсер решил озвучить дополнительные условия. В личном микроблоге онопубликовал короткое видео, в котором настоятельно попросил девушек,злоупотребляющих пластикой, не тратить время и отказаться от участия.Напомним, что от продюсера Максима Фадеева сбежали солисткиколлектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает ОльгаСерябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы –Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.Дарья получила общероссийскую известность этой осенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова.