Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил тюнингованных
барышень оставить его в покое.
Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил "тюнингованных"
барышень оставить его в покое.
На днях Максим объявил кастинг на место солисток прославленного
девичьего коллектива. Девушки со всей страны выкладывают в соцсети видеовизитки,
сопровождая публикации специальным хештегом.
К настоящему моменту набралось более 20 тысяч заявок. Отсматривать
такое количество претендентов – настоящее мучение, да, чего уж тут, не все
желающие попасть под крылышко Фадеева адекватно оценивают свои певческие и
внешние данные.
Изрядно натерпевшись,
продюсер решил озвучить дополнительные условия. В личном микроблоге он
опубликовал короткое видео, в котором настоятельно попросил девушек,
злоупотребляющих пластикой, не тратить время и отказаться от участия.
Напомним, что от продюсера Максима Фадеева сбежали солистки
коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга
Серябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы –
Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.
Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.
Дарья получила общероссийскую известность этой осенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова.