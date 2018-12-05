Шумиха вокруг неожиданной свадьбы 80-летней Лидии Федосеевой-шукшиной и 71-летнего Бари Алибасова не утихает. По мнению лидера группы Ласковый май Андрея Разина, легендарная актриса вышла замуж, чтобы не оказаться в доме престарелых.

Шумиха вокруг неожиданной свадьбы 80-летней Лидии Федосеевой-шукшиной и 71-летнего Бари Алибасова не утихает. По мнению лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина, легендарная актриса вышла замуж, чтобы не оказаться в доме престарелых.Андрей Разин убежден, что свадьба это "вынужденная мера", чтобы защитить права Лидии Федосеевой-Шукшиной в суде. Не секрет, что артистка конфликтует с родственниками. "Одно – когда ты что-то доказываешь в суде как друг, и совсем другое – как законный муж", – отметил Разин.Лидер "Ласкового мая" признался, что ему очень жаль престарелую актрису. "Она в ситуации вражды с родственниками вынуждена обращаться к Бари Каримовичу, который на самом деле не имеет к ней ни малейшего отношения, и просить у него защиты. Это говорит, насколько она беспомощна, брошена", – заключил продюсер.Разин назвал чудовищную причину свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. "При детях, при известной дочке вдова величайшего человека попала в ситуацию, когда вынуждена выходить на старости лет замуж, чтобы искать защиты. Она берет себе мужа только для того, чтобы не оказаться в доме престарелых", – цитирует Андрея Разина .Косвенно эту версию подтвердил и сам Бари Алибасов. Он также отметил, что у Федосеевой-шукшиной нет никакой недвижимости, и в случае, если она окажется на улице, ничего не сможет сделать. "Всю свою недвижимость Лида переписала на своих детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, она не сможет сделать ничего. Но по крайней мере у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня – у меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю – значит будем делить с ней дом", – заявил Алибасов.Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба оказалась для нее абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.