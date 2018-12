Представители Американского института киноискусства (AFI) назвали лучшие фильмы уходящего года. Как показывает практика, картины из этого рейтинга чаще всего становятся претендентами на получение Оскара.

Представители Американского института киноискусства (AFI) назвали лучшие фильмы уходящего года. Как показывает практика, картины из этого рейтинга чаще всего становятся претендентами на получение "Оскара".В тройку лидеров вошли: музыкальная драма "Звезда родилась" ("A Star is Born"), боевик по комиксам "Черная пантера" ("Black Panther") и хоррор "Тихое место" ("A Quiet Place").Остальные места в рейтинге AFI распределились следующим образом:"Если Бил-стрит могла бы заговорить" ("If Beale Street Could Talk");"Фаворитка" ("The Favourite");"Дневник пастыря" ("First Reformed");"Зеленая книга" ("The Green Book");"Черный клановец" ("BlacKkKlansman");"Восьмой класс" ("Eighth Grade");"Мэри Поппинс возвращается" ("Mary Poppins Returns").Специальную награду AFI получила драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Вручение очередной премии "Оскар" состоится в феврале 2019 года.