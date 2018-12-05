Онколог Антон Шкиряк рассказал, какие продукты
могут вызвать рак. В список врача-нейрохирурга попали мясо на гриле, сахар и электронные сигареты.
Онколог Антон Шкиряк рассказал, какие продукты
могут вызвать рак. В список врача-нейрохирурга попали мясо на гриле, сахар и электронные сигареты.
Особый вред организму, по мнению Шкиряка, наносит мясо,
приготовленное на гриле. Этот продукт может привести к возникновению и развитию
рака желудка. "Да, мужчинам это страшно даже слышать, но элементы, которые
появляются в дыме в результате сгорания древесины, всасываются непосредственно
в мясо и могут вызывать онкологические процессы, в частности – рак
желудка", – пояснил он.
Употребления сахара в большом количестве может повлиять на
развитие опухоли. Онколог советует регулярно поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.
Следующим
опасным продуктом Шкиряк назвал электронные сигареты, которые содержат огромное
количество вредных веществ. "А когда мне показывают: вот, смотри, IQOS я
курю, оно только нагревает табак, тут нет смолы... Друзья! Уже есть
исследование, которое доказало, что электронные сигареты тоже вызывают
онкологические процессы. Качество табака ведь никоим образом не
улучшилось!", – отметил возмущенный врач.
Ранее исследователи из Глобального института здоровья в
Барселоне заявили, что поздний ужин может вызвать онкологическое
заболевание. Для этого ученые изучили данные 1205 женщин с раком молочной
железы и 621 мужчины с раком простаты. Медики установили, что эти болезни связаны
с активностью гормонов, колебания которых зависят от суточных ритмов организма. Поздние ужины и перекусы являются одной из причин, приводящих к сбоям,
что впоследствии вызывает опухоль.