Онколог Антон Шкиряк рассказал, какие продукты могут вызвать рак. В список врача-нейрохирурга попали мясо на гриле, сахар и электронные сигареты.

Онколог Антон Шкиряк рассказал, какие продуктымогут вызвать рак. В список врача-нейрохирурга попали мясо на гриле, сахар и электронные сигареты.Особый вред организму, по мнению Шкиряка, наносит мясо,приготовленное на гриле. Этот продукт может привести к возникновению и развитиюрака желудка. "Да, мужчинам это страшно даже слышать, но элементы, которыепоявляются в дыме в результате сгорания древесины, всасываются непосредственнов мясо и могут вызывать онкологические процессы, в частности – ракжелудка", – пояснил он.Употребления сахара в большом количестве может повлиять наразвитие опухоли. Онколог советует регулярно поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.Следующимопасным продуктом Шкиряк назвал электронные сигареты, которые содержат огромноеколичество вредных веществ. "А когда мне показывают: вот, смотри, IQOS якурю, оно только нагревает табак, тут нет смолы... Друзья! Уже естьисследование, которое доказало, что электронные сигареты тоже вызываютонкологические процессы. Качество табака ведь никоим образом неулучшилось!", – отметил возмущенный врач.Ранее исследователи из Глобального института здоровья вБарселоне заявили, что поздний ужин может вызвать онкологическоезаболевание. Для этого ученые изучили данные 1205 женщин с раком молочнойжелезы и 621 мужчины с раком простаты. Медики установили, что эти болезни связаныс активностью гормонов, колебания которых зависят от суточных ритмов организма. Поздние ужины и перекусы являются одной из причин, приводящих к сбоям,что впоследствии вызывает опухоль.