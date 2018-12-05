Сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метров
Сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метров
В Камешково произошел масштабный пожар. В 2:03 ночи 5 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о полыхающем магазине. На место незамедлительно выехали спасатели.
Через 3 минуты пожарные уже приступили к тушению. В результате сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
Всего в ликвидации пожара участвовали 53 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 40 человек и 14 единиц техники.
Полностью магазин потушили только к семи утра.