Сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метров

Сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метровВ Камешково произошел масштабный пожар. В 2:03 ночи 5 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о полыхающем магазине. На место незамедлительно выехали спасатели.Через 3 минуты пожарные уже приступили к тушению. В результате сгорел мансардный этаж общей площадью почти 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.Всего в ликвидации пожара участвовали 53 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 40 человек и 14 единиц техники.Полностью магазин потушили только к семи утра.