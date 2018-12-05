Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда скоро выходит замуж.

Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звездаскоро выходит замуж.Именно так считают фолловеры артистки в Instagram. Натальяопубликовала в личном микроблоге снимок. В кадре на безымянном пальце ее правой руки красуется помолвочное кольцо. Загадочная публикация навела фанатовна мысль о скорой свадьбе.Отметим, что Штурм сейчас наслаждается отдыхом в Дубае.Компанию красотке составляет таинственный мужчина, лицо которого певица тщательно скрывает от любопытных глаз.Примечательно, что ранее Наталья говорила, что ее новые отношениянельзя назвать серьезными. Артистка еще не успела влюбиться в нового знакомого.Также пользователи Сети заметили, что, обожающая оголятся послучаю и без Штурм, на свидание с возлюбленным почему-то пришла в плотном кожаном комбинезоне и высоких ботинках на босу ногу. Кто-то даже написал звезде, что накурорте, где температура воздуха вечером редко падает ниже 25 градусов, она всвоем "скафандре" выглядит нелепо."Не жарко в комбинезон из кожи. Поди жопа в мыле? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалаНаталье поклонница. Штурм поспешила ответить завистнице: "Жопа у Вас в мыле, уменя попочка с пропеллером".