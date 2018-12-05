Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда
скоро выходит замуж.
Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда
скоро выходит замуж.
Именно так считают фолловеры артистки в Instagram. Наталья
опубликовала в личном микроблоге снимок. В кадре на безымянном пальце ее правой руки красуется помолвочное кольцо. Загадочная публикация навела фанатов
на мысль о скорой свадьбе.
Отметим, что Штурм сейчас наслаждается отдыхом в Дубае.
Компанию красотке составляет таинственный мужчина, лицо которого певица тщательно скрывает от любопытных глаз.
Примечательно, что ранее Наталья говорила, что ее новые отношения
нельзя назвать серьезными. Артистка еще не успела влюбиться в нового знакомого.
Также пользователи Сети заметили, что, обожающая оголятся по
случаю и без Штурм, на свидание с возлюбленным почему-то пришла в плотном кожаном комбинезоне и высоких ботинках на босу ногу. Кто-то даже написал звезде, что на
курорте, где температура воздуха вечером редко падает ниже 25 градусов, она в
своем "скафандре" выглядит нелепо.
"Не жарко в комбинезон из кожи. Поди жопа в мыле? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
Наталье поклонница. Штурм поспешила ответить завистнице: "Жопа у Вас в мыле, у
меня попочка с пропеллером".